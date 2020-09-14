Кличко объяснил формат работы школ в Киеве на время "оранжевой зоны"

Усиление карантина в Киеве из-за попадания города в "оранжевую" зону, не пока повлияет на формат обучение в школах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Учебные заведения будут и дальше работать в определенном формате и по разработанным регламентам.

Мэр отметил, что руководители школ с самого начала обучения имеют четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. Также существуют различные варианты организации учебного процесса в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"В случае каких-либо изменений – все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", – сказал Кличко.

Он также сообщил, что в Киеве на дистанционное обучение перешли две школы Оболонского района. Там заболевания обнаружили у учителей.

"Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. Еще 97 педагогов инфицированы COVID-19", – сообщил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Киев попал в "оранжевую" зону адаптивного карантина из-за регистрации за последние семь дней более сотни случаев коронавируса на 100 тысяч населения в сутки. Поэтому с понедельника, 14 сентября, в городе начали действовать новые запреты.

Ежедневно в Киеве регистрируется 10-15 новых случаев заражения коронавирусом в детских садах и школах. Но пока вопрос о закрытии на карантин дошкольных и школьных учреждений столицы не рассматривается. Об этом рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек, а 67 005 пациентов полностью побороли болезнь.

В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней.

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