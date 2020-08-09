Кличко обратился к Раде из-за несанкционированных пунктов проката электросамокатов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины из-за несанкционированных пунктов проката электросамокатов в столице, открытых компанией Bolt. Политик призвал нардепов на ближайшем заседании унормировать правила движения этого вида транспорта.

О деталях обращения Кличко рассказал на своей странице в Facebook.

"В нашем городе проживает более 3 миллионов человек. И их взаимоотношения в обществе, хозяйственная и предпринимательская деятельность прописаны в законах и правовых актах. И одна из обязанностей местной власти – следить за соблюдением таких правил", - пояснил свою позицию мэр Киева.

По его словам, одной из самых больших проблем в случае с электросамокатами является их полное отсутствие в правилах дорожного движения.

"Движение такого вида "транспорта", как электросамокаты, не разрешено действующим законодательством Украины. Поэтому вопрос: где именно должны ездить такие средства передвижения – по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя"? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех участников – тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Дать ответы и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении", - отметил Кличко.

Именно поэтому, по словам, мэра, он официально обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой разработать и как можно скорее принять изменения в законодательство о дорожном движении с тем, чтобы урегулировать использование электросамокатов - и определить, как, где и по каким правилам они могут ездить в городах .

Кличко также объяснил, почему каждая компания, которая планирует заниматься прокатом, должна прежде всего согласовать свои планы с городскими властями.

"Почему деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городом? Потому что пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядке можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие – нет?" - отметил Кличко.

Напоследок мэр обратился к другой стороне скандала - к компании Bolt.

"Компанию BOLT призываю работать исключительно в правовом поле, осознавая ответственность за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет. Я понимаю, что город развивается, что должен развиваться бизнес. В том числе и тот, что предлагает услуги экологического транспорта. Но работа всех предприятий и всех предпринимателей должна быть цивилизованной и законной. Тем более, когда речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко назвал незаконными пункты проката электросамокатов, которые без согласования с городскими властями открыла в Киеве компания Bolt. Он призвал представителей компании убрать нелегальные точки проката, пока это не начали делать коммунальные службы.