Кличко обратился к правительству из-за нехватки мест для больных COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко просит премьер-министра Украины и министра здравоохранения предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом (COVID-19) в государственных больницах.

Как сказал он на брифинге 9 октября, с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро не будет хватать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", – подчеркнул Кличко.

По его мнению, власть на всех уровнях должна совместно противодействовать пандемии и защищать людей, а не перекладывать ответственность на кого-то.

"Нет наших – ненаших больниц. Есть одна задача – оказывать помощь всем больным COVID-19. Система здравоохранения должна работать слаженно и ответственно. Также надо понимать, что, кроме больных коронавирусом, медучреждения столицы оказывают помощь всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении", – добавил мэр.

Он отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, на сегодня в стационарах столичных больниц лечатся 1675 больных коронавирусом, из них 36 – детей. 338 пациентов – в тяжелом состоянии, 527 – получают кислородную поддержку, 46 – под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.

"Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тысячи коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих кроватей – уже более 70%", – сказал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 567 человек, что стало новым рекордом с начала эпидемии COVID-19.