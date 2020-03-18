Кличко обратился к киевлянам и Кабмину с жестким требованием из-за коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома в связи с введенными противоэпидемиологическими мерами.

Об этом Кличко заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook. Кроме того, он обратился к Кабинету министров жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуска.

"Друзья! Сегодня впервые киевляне не смогли воспользоваться метро. Я понимаю неудобства для людей из-за приостановки работы метрополитена. Но скажу одно, хотя такое решение принимала не городская власть, подобные мероприятия – вынуждены и на упреждение. Мы заботимся прежде всего о здоровье и безопасности людей. Число граждан, заболевших в Украине возросло. За один день – вдвое! Вирус распространяется. Поэтому мы должны принять все возможные меры, чтобы он не расползался стремительно. Легкомыслие и игнорирование вызова – это опасность создать ситуацию, которая сложилась, например, в Италии", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко обратился к киевлянам и Кабмина с жестким требованием из-за коронавируса

Кроме того, мэр отметил, что на самом деле, невозможно в настоящее время узнать, сколько среди украинцев инфицированных.

"Не уменьшайте угрозу! Суровые ограничительные меры ввели уже многие страны мира. И некоторые из них признают, что поздно. Я призываю киевлян за возможности оставаться дома! Максимальное ограничение контактов – это ваша безопасность и безопасность окружающих!", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что городской общественный транспорт пока работает исключительно для перевозки киевлян, которые едут на работу, связанную по обеспечению жизнедеятельности столицы.

"О городском транспорте. Его работа сегодня мотивирована одним – перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города. Все остальные должны оставаться дома!", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением.

"Это – безответственно в ситуации ограничительных мер!", – подчеркнул Кличко.

Он обратился к правительству обязать работодателей перевести сотрудников на удаленную работу в случаях, когда в их присутствии на рабочем месте нет острой необходимости.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу! И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. На территории региона и города Киева обнаружено уже 3 случая заражения.

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