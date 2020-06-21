Кличко о взрыве дома в Киеве: 45 человек уже расселили, спасатели будут работать всю ночь

Власти Киева предоставляют всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 на Позняках и уже переселили 45 жителей.

Об этом вечером заявил мэр Киева Виталий Кличко, находясь на месте чрезвычайного происшествия.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратились. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", – сказал Кличко.

Он рассказал, что на месте взрыва уже развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в пострадавшем доме. Люди обеспечены необходимыми медикаментами и едой.

Также Кличко подтвердил информацию о том, что было найдено тело третьего погибшего. По его словам, судьба еще трех человек остается неизвестной. Спасатели же на месте ЧП будут работать круглосуточно.

"У них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное – нам нужно установить причину взрыва ", – отметил мэр.

Кличко также пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв, и заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также он призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои жилища.

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