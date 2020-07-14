Кличко лидирует в рейтинге возможных кандидатов в мэры Киева, – Центр Разумкова

Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве. Согласно им, на втором месте по уровню электоральной поддержки – Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), далее следуют Виктор Ляшко (8% и 6%). Игорь Смешко (4% и 5%), Александр Омельченко (4% и 4%), Сергей Притула (4% и 4%), Александр Попов (3% и 4%), Алексей Гончаренко (4% и 3%), Евгений Червоненко (3% и 3%), Андрей Ильенко (2% и 3%), Александр Дубинский (2% и 3%), Борислав Береза (2% и 2%), Виталий Нестор (2% и 2%), Николай Томенко (2% и 2%), Юрий Левченко (1% и 1%).

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razumkov.org.ua

razumkov.org.ua

К тому же, результаты опроса показали: если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия "Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и партия "Европейская солидарность" (соответственно 14% и 20%).

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.