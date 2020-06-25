Кличко, кроме компенсаций, пообещал денежную помощь пострадавшим от взрыва на Позняках
Киев предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома, взорвавшегося на Позняках, независимо от выплат материальных компенсаций.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" после встречи с пострадавшими жителями, передает пресс-служба главы города.
"Нам в очень сжатые сроки нужно решить много вопросов. Вы знаете, что городские власти выделили материальную помощь пострадавшим жителям от 50 до 100 тыс гривен", – напомнил мэр.
"Также мы приняли решение предоставить, вместе с фондом "Будущий Киев", дополнительную материальную помощь наличными – по заявлениям каждого из пострадавших. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Уже завтра они смогут получить эти средства", – подчеркнул Кличко.
Также, по его словам, Киев готов за средства городского бюджета сделать ремонты в квартирах, которые получат пострадавшие жители.
"Мы сделаем ремонт в новых квартирах для пострадавших жителей. Как только они получат ключи, мы готовы это сделать. Для того, чтобы как можно быстрее люди смогли вернуться к нормальной жизни", – отметил Виталий Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичная власть работает над оперативным восстановлением документов пострадавших от взрыва на Позняках, чтобы они смогли получить материальную помощь.