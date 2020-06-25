Кличко, кроме компенсаций, пообещал денежную помощь пострадавшим от взрыва на Позняках

Пострадавшие от взрыва в доме на Позняках получат денежную помощь

Киев предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома, взорвавшегося на Позняках, независимо от выплат материальных компенсаций.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" после встречи с пострадавшими жителями, передает пресс-служба главы города.

"Нам в очень сжатые сроки нужно решить много вопросов. Вы знаете, что городские власти выделили материальную помощь пострадавшим жителям от 50 до 100 тыс гривен", – напомнил мэр.

"Также мы приняли решение предоставить, вместе с фондом "Будущий Киев", дополнительную материальную помощь наличными – по заявлениям каждого из пострадавших. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Уже завтра они смогут получить эти средства", – подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, Киев готов за средства городского бюджета сделать ремонты в квартирах, которые получат пострадавшие жители.

"Мы сделаем ремонт в новых квартирах для пострадавших жителей. Как только они получат ключи, мы готовы это сделать. Для того, чтобы как можно быстрее люди смогли вернуться к нормальной жизни", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичная власть работает над оперативным восстановлением документов пострадавших от взрыва на Позняках, чтобы они смогли получить материальную помощь.