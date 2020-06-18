Кличко, Томенко и Пальчевский возглавили мэрский рейтинг в Киеве: что это значит

В тройку лидеров среди возможных кандидатов на должность мэра Киева вышли три кандидата: действующий мэр Виталий Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский и лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса киевлян, проведенного Центром социального мониторинга. В целом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в них готовы участвовать 85,8% киевлян.

Так, действующего мэра Кличко намерены поддержать 35,4% опрошенных и 47% тех, кто определился и будет голосовать. За Пальчевского отдали бы голос 8,7% опрошенных и 11,6% тех, кто точно будет голосовать, а за Томенко – 5,1% (6,8% среди тех, кто определился). На данный момент у них самые высокие шансы одержать победу на выборах мера Киева.

За ними в рейтинге: Александрович Попов (4,8%), Дмитрий Гордон (3,5%), Сергей Притула (3,3%), Николай Тищенко (2,8%), Борислав Береза (2,2%), Виталий Нестор (2,2%), Андрей Ильенко (2,1%), Алексей Гончаренко (1,7%).

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Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Киевсовет, 19,2% опрошенных киевлян отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" (23,8% среди тех, кто определился и будет голосовать), 14,2% – за партию "УДАР" (17,6% среди определившихся), 10,9% – за "Европейскую солидарность" (13,5% среди тех, кто точно будет голосовать), 5,2% – за "Батьківщину" (6,5% среди киевлян, готовых голосовать), 5,1% – за "Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна" (6,3% тех, кто определился).

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В то же время 7,6% опрошенных киевлян не принимали бы участия в выборах.

Опрос проводился 10-15 июня 2020 методом личного интервью. Стандартное отклонение – 1,9-3,2%, выборочная совокупность – 1000 респондентов.

Напомним, глава партии и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заверил, что местные выборы в Украине пройдут без изменения даты – 25 октября 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице началась "грязная" избирательная кампания. Глава города призвал будущих кандидатов не тратить средства на распространение лжи и манипуляции.