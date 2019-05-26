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Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

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Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и принял участие в 27-м благотворительном "Пробеге под каштанами". Средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на спасение детей с врожденными пороками сердца.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Во время мероприятия Кличко отметил, что участвует в "Пробеге под каштанами" не первый раз и с радостью присоединяется к подобным акциям, сообщается на персональном сайте Виталия Кличко.

"Этот пробег стал уже для тысяч киевлян и для меня хорошей традицией. Потому что мы с вами не представляем своей жизни без активного отдыха, без спорта и адреналина! А еще это - прекрасная возможность своим маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми! Потому что мы участвуем в благотворительном забеге ", - сказал Кличко, пробежавший 5 километров.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Он поблагодарил каждого участника пробега, который решил присоединиться к благотворительности. Так, в этом году в "Пробеге под каштанами" принимают участие более 18 тысяч любителей спорта и неравнодушных людей.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Кличко отметил, что мероприятие – благотворительное. Участники делают свой вклад в спасение детей с врожденными пороками сердца. Собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

"Город, в котором спортивный мэр, должен быть здоровым и спортивным. Мне дали первый номер на забег, но я не буду соревноваться, а буду бежать позади и наблюдать за действом. Желаю каждому сегодня получить большое удовольствие от занятий спортом. Ведь моя миссия как мэра - сделать город спортивным и счастливым", - добавил он.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Всего в программе "Пробега под каштанами" 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный забег.

Самой юной участницей пробега в этом году стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим - 78-летний мужчина.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Средства, собранные с участников пробега вслепую и пробега с собакой, будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова АМН Украины и Фонда "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных, соответственно.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Также после пробега мэр вручил награды победителям пробега и поздравил киевлян с Днем города.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

"Пробег под каштанами" – самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время "Пробега под каштанами", направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.За все 27 лет существования "Пробега под каштанами" было собрано более 530 тысяч долларов для детей. Только в прошлом году – 2 млн грн.

Кличко присоединился к благотворительному "Пробегу под каштанами"

kiev.klichko.org

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко открыл ко Дню города новый пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском.

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Тема
День Киева
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Беги до Варшавы! Шмотки подвезут.
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