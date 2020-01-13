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14 января • обновлено в 00:09
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"Кипящий ад" в Киеве: озвучена причина ЧП возле Ocean Plaza

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Прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza произошел из-за гидравлического испытания.

Об этом на брифинге вечером 13 января заявил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что "аварийной магистраль не считалась, все проверки перед этим она проходила".

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Чиновник заверил, что жители района не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к другому источнику.

ЧП возле Ocean Plaza

ЧП возле Ocean Plaza

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza пострадали 9 человек.

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Автор
Кирилл Лютый
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Украиньзге мирок
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