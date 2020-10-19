Киев своими силами готовит дополнительные койко-места для больных COVID-19, – Кличко

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 19 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные кровати в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы. Делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян", – подчеркнул он.

По его словам, ответов на обращения по поводу приема больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столичная власть от правительства до сих пор не получила.

Что касается выполнения поручения от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом, Кличко рассказал, что для "этого государство выделило Киеву – пока на бумаге – 29,6 млн гривен".

"И определила, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту по упрощению этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября, успеть – нереально", – подчеркнул он.

Мэр Киева отметил, что такое поручение от Кабмина получили все регионы, но, поскольку средства до сих пор не поступили, помощью государства назвать это сложно.

Кличко сообщил, что Киев постоянно самостоятельно работает над организацией отлаженной системы кислородного снабжения, а также обеспечением кислородными концентраторами опорных больниц. С начала года на эти цели из местного бюджета выделено почти 14 млн гривен.

"Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернул почти 2,8 тыс. коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделение для лечения больных COVID-19. Это Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №12 и №18", – сказал городской голова.

Он сообщил, что в стационарах столичных медучреждений состоянию на 19 октября лечится 1761 больных коронавирусом. Из них 29 детей, 367 пациентов – в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 560 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине от коронавируса до конца 2020 года может умереть до 20 000 человек.