Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные решения, – Кучеренко

Кандидат в мэры Киева от "Батьківщины" Алексей Кучеренко заявил, что столице необходимы серьезные инфраструктурные решения, а построить очередной мост, сквер или фонтан за деньги киевлян – это не подвиг.

Об этом он сказал во время встречи с избирателями, передает пресс-служба политсилы. Кучеренко отметил, что изменения в столице необходимо делать эффективно и качественно.

"Главное сделать это эффективно, качественно и за ту смету, которую он стоит, чтобы он не был в 2 или 3 номинала. Потому что за 3 цены сделать нам за наши деньги с "откатами" какой-то подарок – зачем это надо? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру", – заявил политик.

Он напомнил киевлянам, что бюджет города – это налоги. По его словам, один из ярких примеров WOW-эффекта является стеклянный мост.

"Эти деньги надо воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использование. Мост стеклянный у нас появился, у которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт: или в общественный – и видят, в каком он состоянии, или в свой личный – и наблюдают вечные пробки на дорогах. Годовой бюджет Киева – 57,5 млн гривен. Берем 5 лет – это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет решения, тротуары разбиты, городов недостроенный, нет тоннеля, где он нужен. Киеву надо не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. В программе команды "Батьківщина" предлагаются именно такие решения", – резюмировал Кучеренко .