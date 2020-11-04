Киеву грозит 'красная' зона из-за резкого роста больных COVID-19, – Рубан

В Киеве могут ввести дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью.

А при условии дальнейшего роста количества больных, столица имеет шансы оказаться в красной карантинной зоне, сообщил УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью в столице, он отметил, что "возможно, будут внедрены некоторые ограничения, но локально".

"Это отдельные профилактические противоэпидемические мероприятия по различным направлениям. Сегодня мы находимся в "оранжевой" зоне и ситуация ухудшается. Необходимо внедрять некоторые профилактические меры. Я думаю, что в пятницу будут приняты решением города мероприятия, которые сейчас мы разрабатываем. Основная цель сегодня – это работа с очагами (заболевания. – Ред.), работа с лечебно-профилактическими учреждениями и обеспечение лабораторной диагностики", – пояснил он.

На вопрос о том, далеко ли столице до "красной" зоны, Рубан ответил: "Нет".

"Мы можем туда попасть на следующей неделе, если ситуация будет развиваться таким образом", – отметил начальник ГУ Госпродпотребслужбы.

Как сообщил OBOZREVATEL, Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности, в метро.