Киеву грозит "красная" зона из-за резкого роста больных COVID-19, – Рубан
В Киеве могут ввести дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью.
А при условии дальнейшего роста количества больных, столица имеет шансы оказаться в красной карантинной зоне, сообщил УНН начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Комментируя ситуацию с заболеваемостью в столице, он отметил, что "возможно, будут внедрены некоторые ограничения, но локально".
"Это отдельные профилактические противоэпидемические мероприятия по различным направлениям. Сегодня мы находимся в "оранжевой" зоне и ситуация ухудшается. Необходимо внедрять некоторые профилактические меры. Я думаю, что в пятницу будут приняты решением города мероприятия, которые сейчас мы разрабатываем. Основная цель сегодня – это работа с очагами (заболевания. – Ред.), работа с лечебно-профилактическими учреждениями и обеспечение лабораторной диагностики", – пояснил он.
На вопрос о том, далеко ли столице до "красной" зоны, Рубан ответил: "Нет".
"Мы можем туда попасть на следующей неделе, если ситуация будет развиваться таким образом", – отметил начальник ГУ Госпродпотребслужбы.
Как сообщил OBOZREVATEL, Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности, в метро.