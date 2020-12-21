Киевсовет рассмотрит увеличение выплат медикам, – Кличко

В Киеве во вторник, 22 января, депутаты Киевсовета должны рассмотреть, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, для этого градоначальник созвал внеочередное заседание.

"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация – недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения в проект бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, согласно реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали – 5 тысяч гривен, медсестры – 4 тысячи, младший медперсонал – 2 тысячи", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что в случае принятия подобного решения, финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников Киева.

"Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно, и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Киевского городского совета для выделения еще в этом году дополнительных 400 миллионов гривен на обеспечение лечения больных коронавирусом.