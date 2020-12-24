Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Кияни
846
Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевского городского совета приняли бюджет столицы на 2021 год.

Такое решение поддержали 74 депутата, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко. Отмечается, что Киевсовет принял также Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы – около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования – на нее выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн, или 15% бюджета города.

На здравоохранение – почти 6,2 млрд грн, социальную защиту – 5,1 млрд грн, ЖКХ – почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство – около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Киева Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, согласно медицинской реформы, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Из Государственного бюджета финансируют, в частности, приобретение медикаментов, оплату питания, выплату зарплаты врачам.

Но, как отметил мэр столицы, город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в реконструкцию и капремонты медучреждений Киева, в обновление устаревшего оборудования и поддержку медиков – дополнительно к зарплате выплачивает ежемесячную материальную помощь.

Стоит заметить, что доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений: НДФЛ – 27,6 млрд грн, местные налоги – 13,8 млрд грн, трансферты – 7,5 млрд грн, акцизный налог – 2 млрд грн, средства от продажи земли – почти 850 млн грн, другие поступления – 8,2 млрд грн.

"Я поздравляю депутатов, мы одобрили бюджет – главный финансовый документ, по которому столица будет жить в 2021 году. Следующий год будет тоже годом испытаний. Ведь нам нужно будет и преодолевать кризис, вызванный пандемией, и воплощать запланированные нами изменения в Киеве. Поэтому это – тот минимум, который позволит многомиллионному городу удержать ситуаци и продолжить финансирование приоритетных для столицы направлений и воплощение запланированных проектов, которые меняют Киев, –сказал Кличко. – Пандемия пока не отступила. И нам еще предстоит преодолевать её последствия. В том числе и экономические. Но мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем также увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. С масштабных проектов – мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И, конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу", – отметил Виталий Кличко.

В частности, бюджетом столицы предусмотрено повышение заработной платы для работников бюджетной сферы на 30%, работникам жилищно-коммунального хозяйства – на 12%.

УкраинаКиевВиталий Кличко