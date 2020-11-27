Станцию метро "Сырец" в Киеве сделали доступнее для пассажиров. Фото

В Киеве на станции метро "Сырец" провели работы по обеспечению свободного доступа для маломобильных групп населения.

Как рассказал на странице Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, также было обновлено оборудование для оплаты проезда.

По его словам, во время ремонтных работ были обновлены 16 дверей для входа и выхода на станцию, из которых 4 с увеличенной шириной прохода.

Кроме того, были установлены тактильные указатели со шрифтами Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям – Ред.) для пассажиров с нарушениями зрения.

"Также на станции установлены контрольно-пропускные пункты нового образца. На этих турникетах можно воспользоваться всеми современными способами оплаты проезда, в частности: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактной банковской карточкой. Такой вид турникетов является антивандальный, а подобный тип применяется в европейских метрополитенах, например в Париже", – уточнил Брагинский.

Он добавил, что следующей станцией метро, которая будет оборудована по программе доступности, станет ​​"Шулявская".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подольско-Вигуровская линия метрополитена (ПВЛ) в Киеве будет проходить от Троещины до Окружной дороги. На ней будет 22 станции, общая протяженность составит 31 км.