"38-ая Жемчужина": киевский вояж сирийского "мецената"

Хаотичная и часто противозаконная застройка Киева давно приобрела характер стихийного бедствия. Растущие, как грибы после дождя высотки уродуют исторические районы столицы, перегружают существующую инфраструктуру и коммуникации, провоцируют проблемы с парковками и пробки на дорогах.

При этом зачастую отсутствие необходимых разрешений и контроля за качеством строительства приводит к тому, что жить в таких домах попросту опасно. Да и гарантировать, что очередной жилой комплекс не превратится в новый "Элита-Центр" сегодня не может никто.

OBOZREVATEL начинает серию публикаций о наиболее проблемных и откровенно противозаконных стройках Киева – с тем, чтобы компетентные органы наконец навели порядок в столице, а потенциальные инвесторы, решившие приобрести квартиру в Киеве, не потеряли свои деньги.

И начнем мы с одной из самых скандальных строек, которая уже несколько лет продолжается, несмотря на то, что застройщик нарушил все, что только можно было нарушить.

Небоскреб вместо офиса. Ни единого разрешительного документа. Самозахват земли. Полное игнорирование законов. Обоснованные подозрения в финансировании террористов и подтвержденные факты причинения многомиллионных убытков государству… Что строит в Киеве одиозный сириец-застройщик из Одессы? И почему ни уголовные дела, ни предписания о сносе незаконных новостроек не могут его остановить?

Знакомьтесь: "Кадорр Групп" Арнана Кивана и ее скандальный недострой на Жилянской, 68.

История со строительством ЖК "38 жемчужина" в самом сердце Киева, на улице Жилянской, между станциями метро "Вокзальная" и "Олимпийская", тянется еще с 2016 года. ЖК представляет собой 22-этажную высотку с 356 квартирами бизнес-класса и подземным паркингом на 100 паркомест.

Еще на момент начала строительства в 2017-м году цены на однокомнатные квартиры здесь стартовали от 1,82 млн грн, на "трешки" – от 7,44 млн грн. Сдать дом в эксплуатацию застройщик обещал в третьем квартале 2019 года.

На его сайте и сейчас можно найти предложения по покупке квартиры на Жилянской, 68 – несмотря на несколько уголовных производств, которые уже ведутся по поводу этого строительства.

"Кадорр Групп" продолжает продавать квартиры в скандальном доме на Жилянской, 68

Что не так с "38 Жемчужиной" на Жилянской, 68?

Нарушено целевое назначение земельного участка;

Детальный план территории не утвержден;

Отсутствует разрешение ГАСИ на строительство ЖК;

Декларация о начале строительных работ по строительству офисного центра отменена ГАСИ в 2016 году;

Министерство культуры Украины не согласовывало историко-градостроительных обоснований, проектов строительства, реконструкций и не давало разрешений на проведение работ на Жилянской, 68 и дважды предписывало приостановить любые работы на объекте;

Комиссия Госгеокадастра зафиксировала самозахват земли застройщиком.

Предыстория скандального строительства

Изначально на Жилянской, 68 должен был строиться офисный центр со встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Именно под него участок площадью 0,3058 га Киевсовет 29 февраля 2010 года отдал в аренду ООО "Сикс стар холдинг" сроком на 10 лет.

Долгое время на участке ничего не делалось. Пока через 6 лет, 6 октября 2016 года, упомянутое "Сикс стар холдинг" не заключило договор субаренды этого участка с ООО "Кадорр-Киев Плюс". А уже в декабре Киевсовет вносит в договор аренды изменения – и эта компания становится единственным арендатором участка на Жилянской, 68.

При этом, новоиспеченный арендатор все так же декларирует намерение построить здесь именно офисный центр. И именно под него "Кадорр-Киев Плюс" получает разрешение на проведение строительных работ в ГАСИ. Да и разрешение Департамента городского благоустройства КГГА на установку вокруг участка строительного забора застройщик получает под будущее строительство офисного центра.

Параллельно новый арендатор начинает судиться с Киеврадой с требованием снизить для него размер арендной платы с 11,25% от нормативно-денежной оценки участка до 3% – минимального коэффициента. Дескать, другие же меньше платят, да и нормативно-денежная оценка участка за 7 лет с момента заключения договора аренды земли с 24 млн грн выросла до 42 млн. Суд первой инстанции и апелляцию КМР проиграла. И лишь Верховный Суд постановил: город не обязан снижать арендную плату для одесского застройщика.

Но вернемся к самому строительству. Вскоре после сноса старых построек на участке, здесь начал возводиться многоэтажный дом.

То, что никакого офисного центра в историческом центре города не будет, а вместо нее вырастет очередная высотка, стало ясно практически сразу: застройщик, особо не скрываясь, развил бурную деятельность по продаже квартир. Светлый, богатый на панорамные окна дом в центре Киева сразу же привлек внимание потенциальных инвесторов – и достаточно скоро большинство квартир в нем было распродано. Несмотря на то, что, как уже упоминалось, никаких разрешений на строительство жилого дома на Жилянской, 68 компания "Кадорр-Киев Плюс" не получала.

Более того, согласно данным проверки комиссии Госгеокадастра, застройщик еще и захватил лишние 0,03 га: площадь огороженного строительным забором участка составила 0,34 га.

Кстати, еще до того, как серьезнейшие проблемы "Кадорра" с законностью строительства вскрылись, инвесторы "38 Жемчужины" успели почувствовать себя обманутыми: застройщик без предупреждения кардинально изменил внешний вид дома, в котором уже распродал квартиры.

"Кадорр Групп" - сирийский бизнес в Украине

Заказчиком строительства, застройщиком и девелопером ЖК "38 Жемчужина", как уже упоминалось, является компания "Кадорр-Киев Плюс", которой в равных долях владеют одесситка Ольга Павлова и одиозный сирийский бизнесмен Аднан Киван.

Эта компания входит в бизнес-империю Кивана "Кадорр Групп".

О том, что собой являет этот застройщик, лучше всего знают в Одессе.

За двадцать лет работы в Южной Пальмире, Киван построил множество высоток, офисных центров и ТРЦ – в общей сложности, по данным журналистов, порядка миллиона квадратных метров. При этом, качество новостроев, как пишут одесские СМИ, – достаточно спорное. А такими "мелочами", как инфраструктура, сирийский бизнесмен и вовсе не заморачивался.

Аднан Киван prioritet.org

39 из 40 своих "Жемчужин" (традиционное для построенных "Кадорр Групп" ЖК название) Киван построил именно в Одессе. На его счету – скандальные строительства в прибережной зоне, в частности, на территории санаториев "Россия" и "Фонтан": последний Киван и вовсе брался реконструировать и построить на 6,7 га санатория детский реабилитационный медицинский центр европейского типа. Только по "Фонтану" ущерб исчисляется 50 млн долларов. В примерно такую же сумму обошлась Одессе афера Кивана с санаторием "Россия".

Обещанные взамен разрешения застроить бесценные земли прибережной зоны Одессы санаторий для инвалидов, современный кардиоцентр на Французском бульваре, европейского уровня клинику скорой помощи одесситы ждут до сих пор.

Попытки остановить зарвавшегося застройщика в Одессе регулярно сопровождались стрельбой, распылением слезоточивого газа, многочисленными пикетами, предписаниями и даже вмешательством правоохранителей. Однако без особого успеха.

Одесская империя Кивана несколько пошатнулась только после того, как ряд народных депутатов обратились в ГПУ с требованием расследовать, насколько законным было выделение его компании земли на месте бывшего санатория "Нефтяник". Оказалось, земли были отчуждены незаконно. А прибыль от строительства здесь очередной "Жемчужины" Киван делит с давним бизнес-партнером, беглым сепаратистом Игорем Марковым. Как показало следствие, часть денег (с которых, к слову, не уплачивались налоги) направлялась на финансирование террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Согласно данным следствия, в течение 2015-2017 годов через ряд фирм, входящих в "Кадорр Групп" было обналичено и перечислено на счета фиктивных подконтрольных фирм порядка 250 млн грн. Их руководители и основатели зарегистрированы на территориях "ДНР", "ЛНР" и Крыма.

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Лишь после этого "Кадорр Групп" получила предписание об остановке строительства на месте "Нефтяника", демонтаже построенных зданий и возврате вложенных денег всем инвесторам.

После этого Киван и решил всерьез взяться за Киев.

Кто остановит сирийского застройщика

В отличие от множества незаконных строек, которые видят все, кроме компетентных органов, в чьих обязанностях – их остановить, строительство на Жилянской, 68 проблемы сопровождают практически с самого начала. То, что "Кадорр-Киев Плюс" строит жилой комплекс без правоустанавливающих документов и разрешения ГАСИ привлекло внимание пправоохранителей еще в июле 2017 года.

Голосеевское управление Национальной полиции Киева с июля 2017-го расследует нарушения требований земельного и градостроительного законодательства должностными лицами ООО "Кадорр-Киев Плюс" при осуществлении строительных работ на Жилянской, 68. Уголовное производство было открыто сразу по трем статьям – ч. 1 ст. 364, ст. 356, ч. 1 ст. 298 УК. В рамках этого производства 3 августа 2018 года Голосеевский районный суд наложил арест на участок.

Но это не заставило застройщика остановить строительство.

А 25 июля этого года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Кадорр-Киев Плюс" - и отменил арест земельного участка на Жилянской, 68.

Что сейчас?

В июле 2017 года Голосеевское управление полиции открыло уголовное производство по трем статьям – ч. 1 ст. 364, ст. 356, ч. 1 ст. 298 УК;

В феврале 2019 года началась проверка строительства Государственным бюро расследований, которая подтвердила факт строительства без необходимых разрешений и документации;

Киеврада поручила Департаменту городского благоустройства демонтировать незаконную стройку и иницировала возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины, в рамках которого потерпевшим выступит Департамент земельных ресурсов КГГА.

Рекомендации Комиссии по проверке информации по резонансным объектам строительства

Вот только время идет – а воз, то есть кивановская "38 Жемчужина" на Жилянской – и ныне там. И, учитывая продемонстрированную украинскими судами удивительную лояльность к господину Кивану и его наплевательскому отношению к украинским законам, вполне возможно, что сохранить и достроить эту "Жемчужину" сирийцу таки удастся. А за ней последуют новые самозахваты и незаконные высотки.

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