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25 ноября • обновлено в 10:16
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Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию: вспыхнул скандал

7.6т
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Известный киевский ресторатор Сергей Стахов оказался в центре скандала, когда в День памяти жертв Голодомора в Украине публиковал в Facebook фото из Москвы, Россия.

"В Москве нет устриц", – написал Стахов 23 ноября и выложил снимок, сделанный в российской столице.

Данный пост разгневал многих пользователей сети, которые писали, что недопустимо ездить в страну-агрессора, когда в Украине проходят дни памяти жертв Голодомора. Состоянием на утро 25 ноября пост набрал больше 560 гневных комментариев.

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Так, крымско-татарский журналист Айдер Муждабаев в соцсети написал, что презирает Стахова.

"День памяти жертв Голодомора одного киевского ресторатора. Приличный человек в его "мацы и устрицы" не пойдет. Пусть их сам жрет, лучше всего – в Москве, презираю", – отметил он.

Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию

Скриншот

"Маца теперь, конечно же, идет на*уй", – написал под постом известный украинский волонтер Роман Синицын.

Известный журналист Евгений Киселев встал на защиту Стахова, отмечая, что не видит его вины. На что в сети ему ответили, что ресторатор в ответ на сообщения пользователей сети, "поливал их г*вном".

"На замечание о том, что в годовщину Голодомора известному человеку из Украины постить устриц из Москвы или что-то в этом роде (или в ответ на вопрос собирается ли открыть бизнес в столице страны-агрессора) – это, скажем так, шопопало, владельца ресторана понесло, и он начал всех поливать г*вном", – написала Катя Жук.

Сергей Стахов

Сергей Стахов

Facebook Сергей Стахов

Сергей Стахов

Сергей Стахов

Facebook Сергей Стахов

Также против Стахова выступили и другие пользователи сети.

"Осторожно – предатель! Может и маму продать", "Моча и устрицы", "Ты можешь вырасти миллиарды устриц, и только раз написать ху*ню и тебя запомнят не как ресторатора", " Я думаю, что устрицы пришел кирдык", "Реально устрица в голове", "Ох и дятел этот Сирожа", – писали в сети.

Позже Стахов извинился за свои действия, написав, что не знал о Дне памяти жертв Голодомора в Украине.

"Своим постом в день памяти Голодомора я принес боль многим людям, пережившим трагедию. Я не знал, что день, когда я пишу в ФБ и день Памяти – один день. Не сопоставил. Я правду говорю. Извиняюсь, был неправ", – оправдался он.

Однако и после пользователи указали ему, что это немыслимо не знать о данной трагедии, проживая в Украине.

"Вы не сопоставили, потому что о Голодоморе слышали краем уха. И вам оно не болит. Разве такой большой человеку как вы помнить такие подробности. Даже извиниться по-человечески не можете", "Не знал, что день, когда пишешь в фб и день голодомора – один и тот же день. Не знал, что страна, откуда пишешь про устрицы, и страна, с которой у нас война – одна страна", – негодовали в сети.

Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию

Скриншот

Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию

Скриншот

Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию

Скриншот

Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию

Скриншот

Киевский ресторатор в День памяти жертв Голодомора съездил в Россию

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, День памяти жертв голодомора отмечается в Украине ежегодно каждую четвертую субботу ноября. В 2019 году этот день припал на 23 ноября.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
скандалы
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
bender bender
bender bender
та нехай їздить хоч на х.кому яке діло...?
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Петров Сергей
Петров Сергей
Сволочь! Искал в Москве где устриц пожрать. Все патриоты Украины в этот день легли спать голодными.
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4
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Junio Van
Junio Van
Петров Сергей, и снилось им сало...
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
У человека явно несвидомый склад ума. Голодомор традиционно празднуют натощак и с зажженной свечкой. И тем более, воздерживаются от поездок к ахрессору!
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