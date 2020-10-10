Киевский метрополитен заявил о возможных изменениях в работе

В субботу, 10 октября, в связи с матчем Лиги наций между футбольными сборными Украины и Германии внесены изменения в работу метро Киева.

Как сообщил в Facebook Киевский метрополитен, в ночь с 10 на 11 октября работа столичной подземки будет продлена на один час.

Также возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Согласно решению УЕФА, на матчи Лиги наций допускаются зрители, но не более 30% вместимости стадиона и с соблюдением всех санитарных норм.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики, которые попадут на матч, должны будут соблюдать социальную дистанцию, носить маску, прикрывая нос и рот на протяжении всего пребывания на арене, кашлять и чихать только в салфетку или сгиб локтя. Также отмечается, что фанаты, температура у которых будет превышать 37,2, не смогут попасть на стадион.