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2 апреля • обновлено в 19:28
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Киевские больницы не готовы к лечению коронавируса – советник мэра

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Киевские больницы готовы к лечению коронавируса только на бумаге, но на деле в столице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Из 24 таких аппаратов только два можно использовать для борьбы с инфекцией, написал на своей странице в Facebook советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Нужны яйца, чтобы сказать: ребята, нам пиз*ец": советник мэра заявил о неготовности больниц Киева

"Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые есть в том или ином медучреждении, нужно понимать работает ли он. И есть ли вообще… Независимый, экспертный и настоящий аудит нужно читать полностью", – отметил Бахматов.

Он подчеркнул, что общее количество аппаратов ИВЛ составляет 24 штуки, но на деле все совсем иначе, потому что 8 из них – не рабочие.

Бахматов уточнил, что из 16 рабочих 10 не соответствуют требованиям и у них нет режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, который может усложняться из-за коронавируса.

"Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут применяться для лечения COVID-19, потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин. Вот мы и видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в два", – отметил советник мэра.

Бахматов подчеркнул, что необходимо делать аудит и разбирать его на "винтики". "Нужно иметь яйца, чтобы сказать: “ребята, нам пи*дец”", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство Украины в США попросило о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких американского изобретателя, основателя Tesla Илона Маска.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Бахматов
Место
Украина
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
"Попросило о помощи"...))) Позор! Ничего укро-хазары без хозяина сами не могут!
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4
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А на Россию это никак нельзя повесить?
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Белый господин
Белый господин
Кто ответит за это?
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Петров Иван
Петров Иван
Белый господин, Путин в Гааге!
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Кияни

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