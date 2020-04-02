Киевские больницы готовы к лечению коронавируса только на бумаге, но на деле в столице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Из 24 таких аппаратов только два можно использовать для борьбы с инфекцией, написал на своей странице в Facebook советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые есть в том или ином медучреждении, нужно понимать работает ли он. И есть ли вообще… Независимый, экспертный и настоящий аудит нужно читать полностью", – отметил Бахматов.

Он подчеркнул, что общее количество аппаратов ИВЛ составляет 24 штуки, но на деле все совсем иначе, потому что 8 из них – не рабочие.

Бахматов уточнил, что из 16 рабочих 10 не соответствуют требованиям и у них нет режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, который может усложняться из-за коронавируса.

"Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут применяться для лечения COVID-19, потому что другие экстренные случаи, к сожалению, не пошли на карантин. Вот мы и видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в два", – отметил советник мэра.

Бахматов подчеркнул, что необходимо делать аудит и разбирать его на "винтики". "Нужно иметь яйца, чтобы сказать: “ребята, нам пи*дец”", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство Украины в США попросило о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких американского изобретателя, основателя Tesla Илона Маска.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!