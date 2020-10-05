Киевская область в ТОП-5 лидеров по установке домашних солнечных электростанций

Компания ДТЭК "Киевские региональные электросети" за шесть месяцев 2020 года подключила к сетям почти 300 домашних солнечных электростанций, что увеличило количество таких СЭС в области до 2082. Поэтому Киевская область входит в пятерку лидеров, где наблюдается наибольшее количество СЭС частных домохозяйств.

По словам генерального директора ДТЭК "Киевские региональные электросети" Виталия ШАЙДА, больше всего производителей "зеленой" энергии в Киево-Святошинском районе – 344, Броварском – 263 и Бориспольском – 235, сообщает пресс служба компании.

"ДТЭК "Киевские региональные электросети" обеспечивает беспрепятственный доступ к инфраструктуре сетей для всех клиентов. С начала года компания подключила 297 домашних электростанций. Это наш вклад в декарбонизацию украинской энергетики, охраны окружающей среды и формирования экологического будущего для новых поколений", – отметил Шайда.

Всего в Украине за шесть месяцев 2020 г. домохозяйства установили более 25 000 СЭС общей мощностью 658 МВт. Кроме Киевской области, которая вошла в пятерку лидеров по количеству солнечных электростанций, в неё также попали Днепропетровская – 3398, Тернопольская – 2200, Ивано-Франковская – 1900 и Закарпатская области – 1600.

Как подключить домашний солнечную электростанцию, можно узнать на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".