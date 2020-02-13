"Киевпастранс" опроверг миф о невыплатах работникам

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" заработную плату выплачено всем работникам, в соответствии с коллективным договором, и никакой задолженности нет.

Об этом сообщил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, сказано на сайте Киевского городского совета. По его словам, манипулятивные заявления некоторых политиков и представителей СМИ о якобы задолженности по выплате заработной платы работникам "Киевпастранса" не соответствуют действительности.

Левченко заверил, что сейчас работники в полном объеме получили выплаты. Он также добавил, что с 2016 года заработную плату работникам "Киевпастранс" увеличено в 3,5 раза.

"Кроме того, финансовый план предприятия на 2020 год предусматривает увеличение зарплаты работникам коммунального предприятия еще на 25%", – отметил он.

Кроме того, Левченко призвал не манипулировать социально важным вопросом.

"Перед тем, как делать громкие заявления, изучите досконально вопросы и уже потом делайте какие-то выводы с вынесением их на всеобщее обозрение. Мы открыты и прозрачны в своей деятельности и всегда готовы к коммуникации", – сказал представитель предприятия.

Он также отметил, что в этом году запланировано обновить подвижной состав предприятия.

"Сейчас ведутся переговоры о приобретении более 100 автобусов и 20 трамваев. Также в этом году будут продолжены работы по реконструкции трамвайных путей на улице Алма-Атинской и начнутся работы по реконструкции трамвайного пути от Дарницкого железнодорожного вокзала до ул. Милославской Деснянского района. Таким образом, мы улучшим качество предоставление транспортных услуг троещинцам", – рассказал Левченко.

Напомним, в течение последних нескольких лет город закупил 100 новых автобусов, 121 троллейбус и 63 новых современных трамваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак сообщил, что подготовительные и согласительные процессы для ремонта и восстановления столичного кинотеатра "Киев" продолжаются. Его должны открыть к концу 2020 года.

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