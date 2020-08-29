Киевлянку с COVID-19 направили в больницу без врачей: она кричала ночью от боли

Киевлянку Викторию, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача.

Как рассказала OBOZREVATEL подруга больной Таисия, Киевскую городскую клиническую больницу №8 в Оболонском районе только недавно определили опорной в лечении COVID-19.

"Ночью с тяжелыми больными была только одна медсестра, которая боялась и только к ним заглядывала. Там совершенно нет опеки", – подчеркнула она.

По словам подруги, у Виктории повышенная температура и развилось воспаление легкого, она кричала ночью от боли и задыхалась. Женщине укололи обезболивающее, которое однако не слишком помогло.

Таисия рассказала, что позже в больницу поступило еще четверо пациентов, практически все с пневмонией. Один из них ночью умер.

Только утром больным начали ставить капельницы, однако условия остаются неудовлетворительными.

"Ни горячего чая нет, ни даже туалетной бумаги", – пожаловалась она.

На горячей линии Кабмина Таисии объяснили, что отделение в больнице №8, которое будет принимать больных COVID-19, еще "проходит перепрофилирование".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 29 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 12 984 человек. У 265 из них заболевание обнаружили за последние сутки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram