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Киевлянка утопила малолетних детей: появились новые подробности громкого убийства

7.4тЧитать материал на украинском

Киевлянка Екатерина Бабкина перед тем, как утопить в озере своих малолетних детей, отвела их в пиццерию и накормила.

Как передает "Информатор", затем она пошла с детьми на озеро, а утопив их, пешком направилась в сторону Черниговской области по трассе, где ее задержала полиция.

Сообщается, что с мужем Бабкина развелась около полтора года назад. Узнать о пропаже детей удалось благодаря консьержу, который нашел телефон мальчика и сообщил отцу.

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Когда женщину привезли на место преступления, она вела себя спокойно и не отрицала свою вину. Степень вменяемости женщины определят в психиатрической больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская учительница попала в скандал из-за обвинений в издевательствах над учениками младших классов.

Место
УкраинаКиев
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