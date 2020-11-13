Киевлянка с COVID-19 о попытках добиться медпомощи: не знала, доживу ли до утра

Киевлянка Ирина, у которой подтвердился диагноз COVID-19, рассказала о безуспешных попытках добиться медицинской помощи в столице.

Как сообщила она "5 каналу", первые симптомы появились еще в субботу, 31 октября. Через 4 дня началась одышка, а седьмой день, пятница, был критическим – вечером начала сильно задыхаться и появилась боль в области сердца.

"Звоню на горячую линию Минздраве. Мне говорят, что не консультируют, потому что они – не врачи. С пятницы у меня одышка, что делать – не говорят. Звоню на горячую линию по борьбе с COVID. Они говорят, мол, "не можем назначать, позвоните в скорую, они, если вам плохо дышать, должны приехать, замерить кислород, и если критический будет уровень в крови, должны думать о госпитализации", – передала разговор Ирина.

На 103 ей посоветовали выйти на улицу подышать воздухом.

"Окей, подышала, немного легче. А ночью думала, что умру. Потому что пытаешься дышать ртом, но не хватает воздуха. Постоянно пьешь воду, потому что пересыхает в горле", – вспомнила женщина.

Седьмой день у Ирины был критическим 5.ua

В субботу утром семейный врач не отвечал, частные клиники и горячая линия Минздрав не консультировали, на 103 назвали какой-то препарат.

"Спрашиваю, можно ли при грудном вскармливании, сказали, что не знают – это к семейному. Говорю, что нет связи с семейным. "Позвоните на горячую линию Минздрава". Звоню – там не могут проконсультировать. Звоню на горячую линию ковида – и тогда меня "накрыло", – сказала киевлянка.

Во время очередного звонка на горячую линию по борьбе с COVID-19 оператор наконец дала Ирине номер телефона, "где принимают врачи и дают дельные советы". Там ей посоветовали капли, которые позволили по крайней мере нормально дышать. Уже через соцсети она выяснила, что это номер службы "Совет врача по телефону" Департамента здравоохранения города Киева: 044 235 01 01.

В конце концов, семья Ирины приобрела домой 8 литров кислорода. Уровень кислорода в крови измеряют тоже самостоятельно – аппаратом с аптеки.

Семья Ирины приобрела 8 литров кислорода 5.ua

"В субботу ночью я молилась, не зная, как дожить до утра. Не могла себя контролировать, потому что засыпаю – и задыхаюсь, не контролирую дыхание, когда засыпаю. Когда ты звонишь, спрашиваешь, что делать, а люди раздражаются и не знают, что ответить – как это?", – возмутилась она.

Ирине все же назначили лекарства, но за ними надо ехать в другой город, потому что доставка лекарств не работает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 13 ноября зафиксировали 48 646 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1083 жителей столицы, что стало новым рекордом по суточному приросту.