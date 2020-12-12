Киевлянину, который повалил ханукальный светильник, сообщили о подозрении: что грозит

Глеб Иванов Кияни 16:59, 12.12.2020

В Киеве полицейские объявили подозрение 36-летнему Андрею Рачку, который 10 декабря повалил ханукальный светильник на Контрактовой площади.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что дело уже передано в суд.

В ведомстве отметили, что за совершение хулиганских действий, ему грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до пяти лет, или до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет .

В Киеве повалили ханукию на Контрактовой площади

Напомним, что Рачок снимал свои действия на видео. 10 декабря появился ролик, где он толкает религиозный символ еврейской общины и восклицает "Украинцы, мы сила, ж*дам могила". Через некоторое время видео было удалено. 11 декабря мужчина сделал еще одну попытку толкнуть ханукию, но на этот раз она оказалась приваренной к плитке.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из важнейших еврейских праздников Ханука продлится до 18 декабря. Главной его традицией является зажжение свечей в специальном ханукальном подсвечнике, что символизирует силу духа и победу света над тьмой.

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