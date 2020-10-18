Киевляне живут на 20 лет меньше европейцев: названы причины

Экологическая ситуация в Киеве стремительно ухудшается из года в год. Киевляне дышат загрязненным воздухом, пьют отравленную воду и утопают в мусоре. О причинах и последствиях ухудшения состояния окружающей среды на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Экологическая Альтернатива" Егор Фирсов.

"За последние годы экологическая ситуация в Киеве резко ухудшилась. Причин много – увеличение выбросов от автотранспорта, грязная вода и водоемы, устаревшая система промышленности, которая работает без фильтров и модернизации, засорение территорий и устаревшая система обращения с отходами. Все это – факторы риска. Каждый киевлянин в год вдыхает 50 кг вредных веществ (оксид углерода, пыль, оксид азота и серы). Это может привести к заболеваниям: сердечно-сосудистых, респираторных и даже онкологических", – предостерег Фирсов.

Не меньшие проблемы, по словам политика, у киевлян и с питьевой водой, более половины запасов которой не соответствуют санитарным нормам.

"69% питьевой воды в Киеве не соответствует санитарным нормам. Фактически из крана киевлян течет Днепр. А это значит, что вместе с водой мы принимаем коктейль из ртути, свинца, хлоридов и многого другого. Это, в свою очередь, может привести к нервным расстройствам, онкологическим заболеваниям, расстройствам почек и печени", – подчеркнул Фирсов.

Такие катастрофические показатели – следствие того, что Киев утопает в мусоре, убежден политик.

"Использование устаревших свалок и полигонов приводит к загрязнению воды и воздуха. Например, свинец, кадмий и ртуть, содержащиеся в батарейках, вызывают тяжелые заболевания мозга и нервные расстройства. А ртуть из люминесцентных ламп, попадая в организм человека, сильно поражает нервную систему" , – отметил Фирсов.

Для киевлян, по словам главы "Экологической Альтернативы", такая ситуация с окружающей средой является крайне опасной, она уже существенно повлияла на среднюю продолжительность жизни жителей украинской столицы.

"Многие не замечают этих последствий, ведь они не всегда очевидны. Иногда, это просто головная боль, давление, недомогание или какие-то другие незначительные симптомы. Серьезные заболевания развиваются со временем. И только через несколько лет мы фиксируем печальную статистику – киевляне живут не 80-90 лет, как в Европе, а на 15-20 лет меньше. Мы теряем жизнь незаметно", – подчеркнул Фирсов.

Политик заявил: сейчас перед ним и его политической силой стоит важная задача –остановить ухудшение экологии и вернуть киевлянам возможность дышать чистым воздухом и пить качественную воду.

"Наша партия" Экологическая Альтернатива" и я, как кандидат в мэры Киева, ставим себе задачу: защитить окружающую среду, устранить причины загрязнения и, самое главное – сохранить жизнь и здоровье киевлян. Ведь это больше чем политика, это – личное!" – подчеркнул он.