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8 апреля • обновлено в 17:41
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Киевляне накопили огромный долг за коммуналку и ситуация ухудшается – КГГА

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По состоянию на 8 апреля задолженность жителей города Киева за коммунальные услуги составила 6 миллиардов гривен.

Об этом на брифинге в Киеве рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент OBOZREVATEL. Он добавил, что городскую администрацию беспокоят и негативные тенденции, которые продемонстрировал последний месяц.

"В целом на сегодняшний день задолженность киевлян за коммунальные услуги – вывоз мусора, содержание дома и придомовой территории, отопление, горячее и холодное водоснабжение – составила 6 миллиардов гривен. Это достаточно большая сумма. Но наибольшую тревогу у нас вызывают тенденции на снижение уровня оплаты за коммунальные услуги за последний месяц", – подчеркнул чиновник.

Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд

Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд

Он признал, что у жителей столицы могут быть для этого объективные причины, "и все-таки наше общее задание – не допустить перебоев с предоставлением коммунальных услуг", – сказал он. "Ведь большая часть нашей платы за коммуналку – это зарплата персоналу, который работает на предприятии", – напомнил Пантелеев.

Он призвал киевлян ответственно отнестись к оплате за коммунальные услуги и помочь городу преодолеть вызовы, связанные с карантином.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в КГГА назвали дату массового отключения горячей воды в Киеве. "Это не наше желание, это не наша прихоть. Это обязательное условие для подготовки к большим нагрузкам", – подчеркнул Петр Пантелеев.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Эксклюзив
Персона
Петр Пантелеев
Место
Украина Киев
Теги
ЖКХ коммунальные услуги
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Нет работы-нет денег. Соответственно нет оплат.Ждем коллапс ЖКХ. Успехов умники.
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Кияни

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