Киевляне сэкономили на отоплении 1,5 млрд: в КГГА назвали сумму и причину

В течение отопительного сезона 2019-2020 года киевляне сэкономили порядка 1,5 миллиарда гривен за счет модернизации сетей и снижения тарифа.

"Экономия для среднестатистической квартиры составила порядка 1600-1700 гривен за сезон", – рассказал на брифинге в Киеве заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент OBOZREVATEL.

По его словам, этому способствовал ряд факторов. Во-первых, в городе было проведено обновление и модернизация тепловых сетей, "и это дало свой результат". Во-вторых, тематическое постановление Кабинета министров №1082 позволило скорректировать тариф на отопление в зависимости от цены на газ.

Экономия для среднестатистической квартиры составила порядка 1600-1700 гривен за сезон

"Это был уникальный отопительный сезон. Постановление Кабмина дало возможность сделать цену на отопление гибкой. Были сделаны соответствующие перерасчеты, стоимость отопления снизилась, поскольку снизилась цена на газ", – рассказал чиновник.

Пантелеев также сообщил о том, что на период карантина в столице изменен формат контроля и учета счетчиков. Специалисты не выезжают на дом, и весь учет ведется в режиме онлайн. "После окончания карантина пройдут соответствующие сверки", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в КГГА назвали дату массового отключения горячей воды в Киеве. "Это не наше желание, это не наша прихоть. Это обязательное условие для подготовки к большим нагрузкам", – подчеркнул Петр Пантелеев.

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