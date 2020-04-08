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8 апреля • обновлено в 21:46
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Киевляне сэкономили на отоплении 1,5 млрд: в КГГА назвали сумму и причину

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В течение отопительного сезона 2019-2020 года киевляне сэкономили порядка 1,5 миллиарда гривен за счет модернизации сетей и снижения тарифа.

"Экономия для среднестатистической квартиры составила порядка 1600-1700 гривен за сезон", – рассказал на брифинге в Киеве заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент OBOZREVATEL.

По его словам, этому способствовал ряд факторов. Во-первых, в городе было проведено обновление и модернизация тепловых сетей, "и это дало свой результат". Во-вторых, тематическое постановление Кабинета министров №1082 позволило скорректировать тариф на отопление в зависимости от цены на газ.

Экономия для среднестатистической квартиры составила порядка 1600-1700 гривен за сезон

Экономия для среднестатистической квартиры составила порядка 1600-1700 гривен за сезон

"Это был уникальный отопительный сезон. Постановление Кабмина дало возможность сделать цену на отопление гибкой. Были сделаны соответствующие перерасчеты, стоимость отопления снизилась, поскольку снизилась цена на газ", – рассказал чиновник.

Пантелеев также сообщил о том, что на период карантина в столице изменен формат контроля и учета счетчиков. Специалисты не выезжают на дом, и весь учет ведется в режиме онлайн. "После окончания карантина пройдут соответствующие сверки", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в КГГА назвали дату массового отключения горячей воды в Киеве. "Это не наше желание, это не наша прихоть. Это обязательное условие для подготовки к большим нагрузкам", – подчеркнул Петр Пантелеев.

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Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Отопительный сезон в Украине Эксклюзив
Персона
Петр Пантелеев
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
"обоз" вам фэйкометам больше писать неочем
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Уникальный отопительный сезон ))Ржунимагу ) Надо говорить правду ) Уникально тёплая зима спасла отопительный сезон и кошельки Киевлян ))
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Кияни

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