Киевляне ополчились на девушку без маски, которую выставили из трамвая

Киевлянка в разгар пандемии коронавируса хотела проехаться в трамвае без маски, ее поступок вызвал оживленное обсуждение в сети.

Большинство поддержали кондуктора и одного из пассажиров, которые вытолкали ее из общественного транспорта.

"Очень правильно! Не доходит словами, дойдет силой, иначе с людьми нельзя!", "Только кнут понимает народ, она по ходу бессмертная, что ходит без маски", "Почему-то в Турции ни у кого не возникает желания быть без маски. Полиция строго контролирует", "Общество начало самостоятельно защищать себя от биомусора", – посыпались комментарии.

Также пользователи обратили внимание на неадекватное поведение девушки. "Она покрывала всех матом и пыталась бить водителя… Она всей силой выпхала бабушку с высоты на асфальт и мочила такие кони, что желание вклепать было у всех, кто видел начало", – отметила Людмила Тихомирова.

Однако не все накинулись на девушку, оказались в ее лагере и защитники, мол, физическую силу применять – это лишнее. "Ногами слишком жестоко! Но ходить и заражать других – неразумно", – заступились за нее.

Комментарии пользователей скриншот

Комментарии пользователей скриншот

Комментарии пользователей скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полиция вывела из метро пассажира без маски.