Киевляне назвали Кличко лучшим мэром

Столичный мэр Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева.
Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года, передает Главком.
Так, большинство респондентов (30,1%) назвали Кличко лучшим руководителем Киева. Александра Попова таким считают 10,5% опрошенных, Леонида Косакивского – 3,6%. Лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий – 41,6% респондентов назвали его худшим мэром.
Виталий Кличко
Напомним, ранее Виталий Кличко "разнес" закон "О столице", заявив, что он может навредить местному самоуправлению и децентрализации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 сентября Кабмин поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.
Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.
В конце сентября Кличко подал иск против Богдана из-за решения об увольнении его с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
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