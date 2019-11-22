Киевляне назвали Кличко лучшим мэром

Столичный мэр Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года, передает Главком.

Так, большинство респондентов (30,1%) назвали Кличко лучшим руководителем Киева. Александра Попова таким считают 10,5% опрошенных, Леонида Косакивского – 3,6%. Лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий – 41,6% респондентов назвали его худшим мэром.

Виталий Кличко

Напомним, ранее Виталий Кличко "разнес" закон "О столице", заявив, что он может навредить местному самоуправлению и децентрализации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Кабмин поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.

Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

В конце сентября Кличко подал иск против Богдана из-за решения об увольнении его с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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