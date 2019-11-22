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22 ноября • обновлено в 12:43
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Киевляне назвали Кличко лучшим мэром

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Столичный мэр Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года, передает Главком.

Так, большинство респондентов (30,1%) назвали Кличко лучшим руководителем Киева. Александра Попова таким считают 10,5% опрошенных, Леонида Косакивского – 3,6%. Лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий – 41,6% респондентов назвали его худшим мэром.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Напомним, ранее Виталий Кличко "разнес" закон "О столице", заявив, что он может навредить местному самоуправлению и децентрализации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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