Киевлянам вернули около 30 млн грн после инспекции ЖКХ

Глеб Иванов Кияни 14:25, 28.12.2020 Обновлено: 14:40, 28.12.2020

В Киеве жилищно-коммунальная инспекция осуществила за год почти 2000 проверок, жителям вернули около 30 млн грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что коммунальные службы устраняли недостатки в своей работе или делали перерасчет киевлянам за некачественные или непредоставленные услуги.

"Среди наиболее частых нарушений, которые выявляют инспекторы, – ненадлежащее содержание домов и придомовых территорий. А также некачественное предоставление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал инфографику с данными о том, сколько придется платить за "коммуналку" среднестатистическому столичному пенсионеру после повышения тарифов.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Хлеб подорожает в начале 2021 года: украинцам сказали точную стоимость

Венгрия первой в мире хочет применить Сovid-паспорт

В МОН рассказали о планах изменить формат ВНО

В Украине еще больше снизилось число новых больных COVID-19

Тодуров провел десятую за год операцию по пересадке сердца