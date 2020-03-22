С понедельника, 23 марта, в Киеве полностью прекратят движение общественного транспорта - развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Киевлян новость поделила на два лагеря - одни критикуют мэрию за такое решение, тогда как другие говорят, что нужно было сделать это еще раньше.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, развозить будут только медиков, спасателей, правоохранителей, продавцов продуктовых магазинов, работников аптек, стратегических предприятий, специалистов сферы ЖКХ. Для них разработали специальные маршруты, а запускать в транспорт будут по пропускам, которые выдадут на работе.
Этот момент смутил многих киевлян - одни не понимают как быть, если пропуск можно получить только на работе, а без него туда доехать нереально.
"Где в понедельник я должна взять этот пропуск? Сама себе нарисовать?", - возмущается Татьяна.
Судя по словам Инны Дроздовой, проблема есть и у жителей соседних областей - мол, медиков из Нежина не пускают на электричку до Киева. Также, киевлянка Ольга жалуется, что в опубликованном списке специальных маршрутов нет трамвая, на котором она может покинуть свой район.
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Схема движения общественного транспорта на время карантина
КГГА
В то же время другие поддерживают решение власти: "Давно пора было! Давайте прислушаемся и будем выполнять рекомендации", "Молодцы!", "Возможно, так и нужно", "Все, кому нужно было, делают запасы и сидят дома! Всё! Другого способа победить пандемию нет!", - пишут жители Киева.
Кроме того, некоторые берутся успокаивать остальных - мол, такси на крайний случай никто не отменял, да и собственный транспорт не запрещали.
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
Реакция киевлян на запрет общественного транспорта
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