Киевлян призвали не бояться общественных туалетов: убирают после каждого
В Киеве установили 10 автоматизированных туалетов, которые гармонично сочетается с архитектурой города.
Как сообщает пресс-служба КГГА, в уборных мытье, дезинфекция, сушка унитаза и пола выполняются автоматически после каждого посетителя, поэтому антисанитарии там нет.
"При необходимости все могут воспользоваться современными туалетами, они доступны для всех и не стоит бояться новаций", – обратились к горожанам.
Автоматизированные туалеты расположены по таким адресам:
ул. Трехсвятительская, 8
ул. Владимирская, 24
ул. Владимирская, 42
станция метро "Арсенальная"
площадь Европейская, 1
ул. Крещатик, 1
ул. Крещатик, 17
ул. Крещатик, 27
ул. Прорезная, 3
проезд Владимирский, 15 (для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми).
График работы туалетов: ежедневно с 6:00 до 01:00 (перерыв в работе с 1:01 до 5:59).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открыли символическую композицию – фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".