Киевлян призвали не бояться общественных туалетов: убирают после каждого

Obozrevatel Кияни 17:15, 5.11.2020

В Киеве установили 10 автоматизированных туалетов, которые гармонично сочетается с архитектурой города.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в уборных мытье, дезинфекция, сушка унитаза и пола выполняются автоматически после каждого посетителя, поэтому антисанитарии там нет.

"При необходимости все могут воспользоваться современными туалетами, они доступны для всех и не стоит бояться новаций", – обратились к горожанам.

В туалете убирают после каждого посетителя .
В Киеве установлены 10 современных туалетов .

Автоматизированные туалеты расположены по таким адресам:

  • ул. Трехсвятительская, 8

  • ул. Владимирская, 24

  • ул. Владимирская, 42

  • станция метро "Арсенальная"

  • площадь Европейская, 1

  • ул. Крещатик, 1

  • ул. Крещатик, 17

  • ул. Крещатик, 27

  • ул. Прорезная, 3

  • проезд Владимирский, 15 (для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми).

График работы туалетов: ежедневно с 6:00 до 01:00 (перерыв в работе с 1:01 до 5:59).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открыли символическую композицию – фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

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