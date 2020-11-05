Киевлян призвали не бояться общественных туалетов: убирают после каждого

В Киеве установили 10 автоматизированных туалетов, которые гармонично сочетается с архитектурой города.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в уборных мытье, дезинфекция, сушка унитаза и пола выполняются автоматически после каждого посетителя, поэтому антисанитарии там нет.

"При необходимости все могут воспользоваться современными туалетами, они доступны для всех и не стоит бояться новаций", – обратились к горожанам.

В туалете убирают после каждого посетителя .

В Киеве установлены 10 современных туалетов .

Автоматизированные туалеты расположены по таким адресам:

ул. Трехсвятительская, 8

ул. Владимирская, 24

ул. Владимирская, 42

станция метро "Арсенальная"

площадь Европейская, 1

ул. Крещатик, 1

ул. Крещатик, 17

ул. Крещатик, 27

ул. Прорезная, 3

проезд Владимирский, 15 (для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми).

График работы туалетов: ежедневно с 6:00 до 01:00 (перерыв в работе с 1:01 до 5:59).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открыли символическую композицию – фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".