Киев ждут перемены: у Зеленского взялись за новую реформу

В рамках реформы децентрализации партия "Слуга народа" намерена восстановить в Киеве районные советы и их исполнительные органы.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о столице, сообщил в эфире ObozTV кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

По словам Безгина, этот проект является одним из первоочередных и Верховная Рада IX созыва может рассмотреть его уже в сентябре текущего года.

"Новый законопроект предусматривает существенные изменения в управлении Киевом, чтобы наконец-то отдать необходимые права громадам. Это касается восстановления районных советов, отделения КГГА от исполнительной ветки столицы", – рассказал он.

Политик напомнил, что сейчас в Киеве есть районные госадминистрации (РГА), но нет избирательных органов – райсоветов.

"Т.е. по сути нет самоуправления на уровне районов. Наша позиция по Киеву: мы должны создать при Киевсовете исполком, восстановить районные советы и при райсоветах тоже будут исполнительные комитеты, которые будут заниматься непосредственно проблематикой района", – разъяснил Безгин.

"РГА – по сути, назначенцы, которые не несут политической ответственности, и представляют центральную вертикаль. Их мы хотим убрать", – уточнил он.

В Киеве снова начнут выбирать райсоветы? dudeway.livejournal.com

OBOZREVATEL напоминает, что райсоветы в Киеве были ликвидированы решением КГГА в 2010 году. В 2015-м райсоветы были номинально восстановлены, однако выборы на районном уровне до сих пор так и не состоялись.

В начале июля 2019 года появилась информация, что новый глава государства Владимир Зеленский стремится разделить полномочия мэра и главы столичной администрации. 24 июля в распоряжение OBOZREVATEL попало обращение главы Офиса президента Андрея Богдана в адрес Кабинета министров с просьбой уволить действующего мэра Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Позже стало известно, что партия "Слуга народа" планирует реформировать административное устройство Украины и организовать префектуры вместо областных государственных администраций.

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