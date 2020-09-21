Киев затянуло туманом и едким дымом: названа причина. Видео

Местные жители сообщили, что в Киеве, возле метро "Позняки" утром в понедельник, 21 сентября, небо затянуло едким дымом и туманом.

Причиной этого может быть пожар на свалке на улице Ревуцкого, 41, случившийся накануне, 20 сентября. Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на площади 500 м.кв.

"Немедленно было проложено магистральную линию и представлено два ствола на тушение возгорания. Также привлечены поливомоечные машины и работниками "Киевводоканала" представлен ствол на тушение", – сказано в сообщении.

В Киеве горела свалка. ГСЧС / Facebook

Возгорание случилось на площади 500 кв.м. ГСЧС / Facebook

Инцидент произошел на улице Ревуцкого. Карта

ГСЧС / Facebook

Туман в Киеве

Туман в Киеве.

Дым и туман на Позняках в Киеве

Дым и туман на Позняках в Киеве

Кроме того, собственный корреспондент OBOZREVATEL стал свидетелем того, как недалеко от метро "Позняки" в Дарницком районе столицы сгорела и взорвалась машина, что также может быть причиной едкого дыма. На видео видно, что возгорание, вероятно, случилось ночью 20 сентября.

На месте работали пожарные. Информации от правоохранителей на данный момент нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева 3 сентября произошел пожар в 25-этажном жилом доме.