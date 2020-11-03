Киев затянет густым туманом: прогноз погоды

Obozrevatel
Obozrevatel
Кияни
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Киев затянет густым туманом: прогноз погоды

Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 метров.

Как сообщил Украинский гидрометцентр, такие погодные условия характеризуются I уровнем опасности, желтым.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;

  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 ноября дождя не прогнозируется, днем столбики термометров покажут +10 градусов.

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