Киев затянет густым туманом: прогноз погоды
Ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 метров.
Как сообщил Украинский гидрометцентр, такие погодные условия характеризуются I уровнем опасности, желтым.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 ноября дождя не прогнозируется, днем столбики термометров покажут +10 градусов.