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Киев застрял в огромных пробках: опубликована карта

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В пятницу, 26 октября, на территории Киева наблюдаются масштабные заторы. По состоянию на 16:20 уровень пробок в столице достиг 7 баллов.

Сложная ситуация наблюдается в центре. Тяжело проехать по Крещатику и бульвару Шевченко.

Киев застрял в огромных пробках: опубликована карта

Также движение затруднено на улицах Льва Толстого, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Пушкинской, Тарасовской, свидетельствуют данные Google Maps.

Киев застрял в огромных пробках: опубликована карта

Заторы наблюдаются на бульваре Леси Украинки, улицах Антоновича и Большой Васильковской, Коновальца.

Киев застрял в огромных пробках: опубликована карта

Также пробки зафиксированы в районе станций метро "Олимпийская", "Палац Украина" и "Лыбидская".

Киев застрял в огромных пробках: опубликована карта

Движение затруднено по всему Набережному шоссе и прилегающим улицам.

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По данным Украинского гидрометцентра, до конца суток в Киеве ожидается дождь, что также может осложнить ситуацию на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость проезда в столичных маршрутках может подорожать до конца 2018 года. Перевозчики отметили, что рост цен не прекратится, пока будет увеличиваться стоимость топлива.

Читайте все новости по теме "Пробки в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Пробки в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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