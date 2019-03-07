Предпраздничный Киев замер в затяжных пробках: как объехать

В четверг, 7 марта, в Киеве на дорогах образовались затяжные пробки.

Как сообщают данные Google карт, они оцениваются в семь баллов.

Так, из-за дорожно-транспортных происшествий ограничено движение транспорта на Парковой дороге, Петровской аллеи и Днепровском спуске. Также сложно проехать на улицах Академика Туполева и Оболонской.

В пробках стоят авто на основных мостах Киева: Патона, Метро, Дарницком. Отметим, что на Северном мосту произошло ДТП, а на Южном ведутся дорожные работы.

В тягучках стоят машина на Подоле, Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов, по улице Телиги и на бульваре Леси Украинки.

Движение также затруднено на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко. В пробках оказались машины на Большой окружной дороге.

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Отметим, что состоянием на 15:30 в столице остается напряженная ситуация с движением. Так, длинные тянучки автомобилей зафиксированы на улице Новоконстантиновской, Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, Леси Украинки, улице Большой Васильковской, бульваре Тараса Шевченко, улицы Вячеслава Черновола, Сечевых стрельцов, Михаила Грушевского, Крещатик, Большой Житомирской, Ярославов Вал, проспекте Победы, улице Жилянской, Льва Толстого, Николая Гринченко.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Гидропарк", "Нивки" "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Университет", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская", "Берестейская", "Майдан Незалежности".

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, которое парализовало автомобильное движение в центре города.

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