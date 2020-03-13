Главная Новости
13 марта • обновлено в 14:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус: Кличко раскрыл детали

533
Читать материал на украинском

Столичные власти заказали еще 100 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ". По его словам, они вскоре будут в городе.

"На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тысяч быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости", – сказал Кличко.

Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Кличко отметил, что Киев принимает все возможные превентивные меры для предотвращения возможного распространения вируса Covid-19.

Напомним, с 12 марта в столице введен план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

Особое внимание столичная власть уделяет и безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе и метро, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами – перед подачей на маршруты и в конце смены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги