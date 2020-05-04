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4 мая • обновлено в 11:28
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"Киев захватили наши войска!" 100-летняя вырезка из польской газеты вызвала недоумение в сети

8.3т
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В сети появилась вырезка из польской газеты от 3 мая 1920 года, в которой говорится, что якобы войска Польши захватили Киев.

Фрагмент газеты опубликовали в Telegram-канале "История Украины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Киев захватили наши войска", "Огромные запасы сахара и кукурузы на Украине", – сказано в материале.

"Киев захватили наши войска!" 100-летняя вырезка из польской газеты вызвала недоумение в сети

"100 лет назад. "Киев захватили наши войска", – вырезка из польской газеты от 3 мая 1920. "Огромные запасы сахара и кукурузы НА (!) Украине" За 100 лет поляки так и не научились говорить "В" Украине. Печалька, да. А вообще многие из вас видели в соцсетях украинцев, поправляющих поляков и поучающих их, как им говорить "В" или "НА" Украине? Я лично – ни одного", – сказано в сообщении.

"Киев захватили наши войска!" 100-летняя вырезка из польской газеты вызвала недоумение в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть разозлило раритетное фото времен СССР толпы людей у входа в ЦУМ в центре Киева во время "скидок".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
"В" надо заслужить. Пока что это не государство, а территория беспредела.
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