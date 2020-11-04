Освобожденный в Италии Маркив вернулся в Украину: все подробности, фото и видео

Obozrevatel Кияни 13:32, 4.11.2020 Обновлено: 14:34, 4.11.2020

Нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный и освобожденный итальянским судом по делу о гибели журналиста и его переводчика на Донбассе в 2014 году, 4 ноября прибыл в Украину.

Как сообщает OBOZREVATEL с места событий, его встретили жена, родные, близкие и почетный караул на аэродроме Национальной гвардии в Киеве.

"Главным фактором стала правда. Борітеся-поборете... Все обвинения были сняты не только с меня, но и со всей Украины", – сказал Маркив по прибытию. Он поблагодарил всех, в том числе дипломатов за свое освобождение из-под стражи.

Также он поделился своими дальнейшими планами: "Первая задача – продолжение службы в Национальной гвардии Украины". Кроме того, нацгвардеец планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Маркив вернулся в Украину.
Маркив вернулся в Украину.
Маркив на родине.

Вместе с Маркивым прилетела омбудсмен Людмила Денисова. Она заявила, что нацгвардеец имеет все основания для обращения в ЕСПЧ, но это он должен решить с адвокатами.

По ее словам, сторона обвинения планирует подавать кассацию на оправдательный приговор украинцу.

Маркив с женой.
Маркив с женой.
Маркив вернулся в Украину.

Жена Маркива Диана трогательно рассказала о его возвращении на родину. "Виталий набрал меня где-то через час. Не верилось ни мне, ни ему", – сказала она.

Было очень много эмоций, поэтому первые слова мужа она не помнит. К приезду Виталия мама приготовила его любимое блюдо – печеночный торт. Об этом он сам попросил ее по телефону накануне возвращения.

Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Самолет с Маркивым.
Самолет с Маркивым.

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