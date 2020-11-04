Освобожденный в Италии Маркив вернулся в Украину: все подробности, фото и видео

Нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный и освобожденный итальянским судом по делу о гибели журналиста и его переводчика на Донбассе в 2014 году, 4 ноября прибыл в Украину.

Как сообщает OBOZREVATEL с места событий, его встретили жена, родные, близкие и почетный караул на аэродроме Национальной гвардии в Киеве.

Новость обновляется

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 ноября в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу бойца НГУ Виталия Маркива – его отпустили.

В сети появились кадры после выхода на свободу украинского нацгвардейца. Он вышел из тюрьмы с флагом Украины.

Виталий Маркив посвятил победу всем погибшим защитникам Украины.