Освобожденный в Италии Маркив вернулся в Украину: все подробности, фото и видео

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Obozrevatel
Кияни
6,5 т.

  • Суд в Италии был предвзятым относительно украинца

  • Зза эту ошибку он заплатил 1222 днями за решеткой

  • Вернувшись на родину, он продолжит службу в Нацгвардии

Освобожденный в Италии Маркив вернулся в Украину: все подробности, фото и видео

Нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный и освобожденный итальянским судом по делу о гибели журналиста и его переводчика на Донбассе в 2014 году, 4 ноября прибыл в Украину.

Как сообщает OBOZREVATEL с места событий, его встретили жена, родные, близкие и почетный караул на аэродроме Национальной гвардии в Киеве.

Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.
Маркива встречают в Киеве.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаАрест Маркива в ИталииВиталий Маркив