Киев все ближе к усилению карантина, – Кличко

Власти Киева рассматривают вопрос возможного возвращения к суровым карантинным ограничениям.

Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы сами видите, сколько у нас новых случаев за сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности", – отметил Кличко.

По его словам, люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться, не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями.

"Вирус не отступал. И, если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 26 июня зафиксировали уже 4724 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевания обнаружили в 115 жителей столицы.