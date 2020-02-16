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16 февраля • обновлено в 17:25
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Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

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Издание The Guardian признало столицу Украины одним из самых живописных городов мира, а международный портал Big 7 Travel включил Киев в ТОП-50 самых приветливых городов по результатам читательского опроса. Об этом сообщает портал Ukrrain.

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

По версии издания The Guardian, столица Украины вошла в ТОП-10 городов с самыми красивыми видами. Рейтинг называется "10 лучших городов мира: советы читателей" и составляли его туристы и читатели сайта The Guardian

"Церковь святого Андрея в пастельных тонах, находится на вершине крутого холма, в центре исторического Подольского района Киева, – пример замечательной барочной архитектуры. Но что действительно отличает это место от многих других – так это его смотровая площадка, куда можно войти всего за 60 пенсов (15 гривен), с которой открывается фантастический вид на весь город в 360 градусов. Вы можете посмотреть на разноцветные старинные дома, купольные церкви и мощеную улицу, которая носит название Андреевский спуск, прежде чем повернуть, чтобы осмотреть реку и современный город", – пишет журнал.

Церковь святого Андрея

Церковь святого Андрея

Фото Сергея Ристенка

В этот список также вошли Кейптаун в Южной Африке, Нью-Йорк (США), Бильбао в Испании, норвежский Берген, Верона в Италии.

Полный список городов, вошедших в ТОП-10.

Кейптаун, Южная Африка

Киев, Украина

Нью-Йорк, США

Ханой, Вьетнам

Бильбао, Испания

Вальпараисо, Чили

Берген, Норвегия

Верона, Италия

Гавана, Куба

Джайпур, Индия

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Международный портал Big 7 Travel также составил свой рейтинг. Специалисты "Big 7 Travel" определили свой ТОП-50 самых дружественных городов мира. В список из пятидесяти городов попала украинская столица, которая заняла 45 позицию.

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Соответствующий рейтинг был составлен с учетом мнений 1,5 миллиона посетителей портала.

"Вы можете не считать Киев приветливым, однако это так. Люди здесь могут не сразу стать твоими лучшими друзьями, но молодое поколение особенно приветливо к иностранцам", - говорится в комментарии.

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

"Степень" дружелюбия жителей определялась по отзывам туристов в следующих категориях:

  • насколько легко ориентироваться туристу в городе

  • отзывчивость киевлян, готовность прийти на помощь, подсказать дорогу и т.п.

  • дружелюбие местных жителей, знание языка, контактность

  • удобство и скорость поиска кафе, ресторанов, туристических достопримечательностей

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

В частности, из рейтинга видно, что Киеву удалось обогнать Хошимин (крупнейший город Вьетнама), Нью-Йорк (крупнейший город США), Берлин (столица Германии, 48 место), Касабланку (крупнейший город в Марокко, 49 место) и Рим ( столица Италии, 50 место).

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

В комментарии под последним городом рейтинге указано, что Италия попала в этот топ благодаря Риму, однако он все еще считается наименее приветливым городом в мире. Но из-за того, что город является туристическим, можно понять местных жителей, которых в сотый раз спрашивают о каких-то подсказках.

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

В то же время, в пятерку лидеров вошли Ванкувер (Канада), Куала-Лумпур (Малайзия), Брюгге (Бельгия), Тайбэй (Тайвань) и Гамбург (Германия).

В комментарии относительно лидера рейтинга указано, что Ванкувер очень приветливый благодаря жителям и мультикультурному сообществу, которое объединяется для того, чтобы посетители чувствовали себя спокойно и безопасно в любое время. Местные быстро предлагают помощь туристам.

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

Киев вошел в десятку красивейших городов мира: потрясающие фото

Фото Сергея Ристенка

В ТОП-10 также вошли Тайбэй (Тайвань), Гамбург (Германия), Дублин (Ирландия), Крайстчерч (Новая Зеландия), Нэшвилл (Теннесси в США), Сан-Паулу (Бразилия) и Глазго (Шотландия).

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Тема
Киев днем и ночью
Место
Украина Киев
Теги
рейтинг фотографии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на самом деле Киев - Ж о п а Мира...
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А когда начнутся влаживания в развитие других регионов ? Когда начнутся строится школы, больницы, предприятия ? Или Киеву нужнее ? А другие регионы пускай загибаются
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