Киев вновь ушел под воду: фото и видео погодного "армагеддона"

В субботу, 18 августа, на Киев обрушился мощный ливень, который привел к затоплению центральной части города.
Как сообщили пользователи соцсетей, воды было по колено. В отдельных местах авто погрузились по самый капот в воду, которая попадает в салоны.
superumka
superumka
Кроме того, в районе Дворца спорта несколько автомобилей занесло и выбросило, в том числе и на другие машины.
18 августа 2018 г.
Вода в салоні є pic.twitter.com/Z246Yogl3H— Oksana Kovalenko (@superumka) 18 августа 2018 г.
Koshqua
superumka
Koshqua
18 августа 2018 г.
Ливневые канализации забиты мусором, которые вода принесла в сток.
superumka
superumka
superumka
В настоящее время дождь прекратился и вода сходит. Улицы покрылись грязью и различным мусором.
superumka
superumka
superumka
Как сообщал OBOZREVATEL, Рахов Закарпатской области и Бердичев Житомирской области 18 августа буквально ушли под воду из-за сильных ливней.