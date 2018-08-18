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Киев вновь ушел под воду: фото и видео погодного "армагеддона"

1.9тЧитать новость на украинском

В субботу, 18 августа, на Киев обрушился мощный ливень, который привел к затоплению центральной части города.

Как сообщили пользователи соцсетей, воды было по колено. В отдельных местах авто погрузились по самый капот в воду, которая попадает в салоны.

superumka

superumka

Кроме того, в районе Дворца спорта несколько автомобилей занесло и выбросило, в том числе и на другие машины.

Koshqua

superumka

Koshqua

Ливневые канализации забиты мусором, которые вода принесла в сток.

superumka

superumka

superumka

В настоящее время дождь прекратился и вода сходит. Улицы покрылись грязью и различным мусором.

superumka

superumka

superumka

Как сообщал OBOZREVATEL, Рахов Закарпатской области и Бердичев Житомирской области 18 августа буквально ушли под воду из-за сильных ливней.

Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Краско Евгения
Краско Евгения
Привыкайте. Теперь жизнь постоянно будет в говне по колено. Что имеем не ценим, потерявши плачем. Хотя есть еще надежда, что всех этих майданутых и пришедших к власти на перевороте будут судить.
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