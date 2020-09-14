Киев в "оранжевой" зоне: Степанов предупредил о переносе госпитализаций и операций

В Киеве из-за внесения столицы в "оранжевую" зону карантина предусмотрены соответствующие ограничения на госпитализацию и плановые операции.

Об этом на брифинге в понедельник, 14 сентября, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Однако эти ограничения не касаются, например, осложнений при беременности и родах. Также госпитализации будут проводиться при онкозаболеваниях. Не будут отменены операции и госпитализации, перенос которых может нанести вред здоровью и жизни пациентов", – сказал министр.

Степанов пояснил, что перенос госпитализации и плановых операций будет касаться только тех случаев, когда нет угрозы жизни и здоровью пациентов. Он добавил, что соответствующие решения будут принимать врачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 14 сентября, вступило в действие новое эпидемиологическое зонирование. В "оранжевую" зону попал Киев.