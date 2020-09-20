Коронавирусом в Киеве заразились более 340 человек за сутки

Мирослав Семенюк Кияни 10:39, 20.09.2020 Обновлено: 11:14, 20.09.2020

По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 19 483 человек. При этом прирост за сутки составил 343 случая.

Об этом свидетельствуют данные портала СНБО, такую же информацию озвучил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 316 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 5859 киевлян (+31 за сутки).

За сутки заболели:

  • 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

  • 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет;

  • 17 девочек от 2 до 17 лет и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

Заболели, в частности, 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 58, в Деснянском – 57 и в Оболонском – 52 случая.

В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 7744 человека (+133 за сутки), умерших – 159 (+3), выздоровевших – 4946 (+17).

СНБО
СНБО
Telegram Виталия Кличко
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 сентября в Украине официально подтверждены 175 678 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2966 были обнаружены за прошедшие сутки.

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Кияни

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