Киев утром накрыл туман: на дорогах образовались пробки

Олег Тимченко Кияни 09:22, 29.12.2020 Обновлено: 10:09, 29.12.2020

В Киеве утром 29 декабря туман, видимость на дорогах – 200-500 метров.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

По данным Google Maps, пробки в сторону правого берега образовались на Патона, Южном и Метро мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Победы, Николая Бажана и Романа Шухевича, Валерия Лобановского, Броварском и Голосеевском проспектах.

Тянучки образовались на улицах Елены Телиги, Большой окружной, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе и проспекте Академика Глушакова на въезде в Киев.

В Киеве образовались пробки.
Google Maps
На некоторых мостах движение затруднено .
Google Maps
Пробки при въезде в Киев.
Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 29 декабря, погода на западе и севере Украины будет дождливой. Кроме того, по всей территории страны ожидается штормовой ветер и густой туман.

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